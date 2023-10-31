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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

En iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu

En iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu

Akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğunun tercih ettiği iPhone telefonlar şarj açısından diğerlerinden oldukça geri kaldı. Zirvedeki telefon şaşırttı.

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Hayatımızın ayrılmaz bir parçamız gibi olan telefonlarla geçtiği bu dönemlerde, batarya konusu kullanıcılar için büyük öneme sahip. Dolayısıyla kullanıcılar artık yeni telefon alacakken bu kriteri göz önünde bulundurmaya başladı. Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendirmesi ile bilinen DXOMARK, o telefonların listesini çıkardı. Listede 25 akıllı telefon yer aldı.

İşte o liste

Zirvede Honor Magic 5 Lite 5G yer alırken, iPhone'un sırası dikkat çekti.

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