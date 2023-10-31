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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş, dün Gaziantep FK ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Rachid Ghezzal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

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