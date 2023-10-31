BIST 7.705
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.816,84
HABER /  GÜNCEL

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Abone ol

Kentte yaşayan A.K, şüpheli K.A'dan telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. A.K'nin şikayeti üzerine, K.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya uzalaşma bürosunda

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine A.K, K.A'nın SMA hastası Arya Manhas adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi. Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İSO İkinci 500 şirketlerinin ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
İSO İkinci 500 şirketlerinin ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
İstanbul TEM Otoyolu'nda tıra çarpan kamyon yola devrildi
İstanbul TEM Otoyolu'nda tıra çarpan kamyon yola devrildi
Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım
Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım
 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı
 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı
Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu
Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu
NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı
NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı
Ev sahibi kiracısına yaptığı ile şoke etti! Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu
Ev sahibi kiracısına yaptığı ile şoke etti! Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu
Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor
Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...