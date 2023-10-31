Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

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Kentte yaşayan A.K, şüpheli K.A'dan telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. A.K'nin şikayeti üzerine, K.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya uzalaşma bürosunda

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine A.K, K.A'nın SMA hastası Arya Manhas adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi. Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.