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Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım

Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım

Yunanistan Erkek Basketbol Ligi'nde Olympiakos'u deplasmanda 66-54 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Yunan basınında Panathinaikos'ta Ataman'ın yeni bir heyecan yarattığına vurgu yapıldı. Sport24'te yer alan haberde Ataman için "Pana taraftarlarının kucağında boğuldu" başlığı atılarak Ataman'a büyük bir sempati beslendiği aktarıldı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos'a karşı alınan değerli galibiyetin ardından takımlarına kahramanca bir karşılama yapmak için bir araya gelen binlerce Panathinaikos taraftarı geceyi gündüze çevirdi. Türk başantrenör başından beri yeşil dünyayı heyecanlandırmıştı ve zaman geçtikçe daha da yer kazanıyor. Böylece OAKA otoparkında otobüsten inen yoncanın antrenörü, takım taraftarlarının kucaklamaları arasında boğuldu ve Yunanistan'da tutkunun ne olduğunu ilk elden anladı."

"Dün gece uyamamadım"

Ataman, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman duygu olarak yüklü olduğunu ifade ederken "Duygusal olarak yüklüyüm. Dün gece uyuyamadım. Zor geceler geçirdik. Çocuklar mücadele eden bir takım olduğumuzu gösterdiler. Euroleague'de stadımızda tempoyu kontrol edemediğimiz için kaybettik. Çok tuhaftı. Bugün Olympiakos gibi iyi oynamasak da savunmada agresiftik. Oyuncularımın oynama tarzından memnunum. Genellikle oldukça iyiydik." ifadelerini kullandı.

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