İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?

İsrail ordusunun, sınırlı sayıdaki tank ve buldozerlerle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaştığı ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

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İsrail ordusuna ait askeri araçların Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Gazze kentinin Selahaddin Caddesi'ne kadar ilerlemesi, basında geniş yer aldı.

İsrail askeri araçları, Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık bir saatlik süreden sonra Gazze Şeridi'nin doğusundaki açık tarım arazilerine döndü. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, dün Selahaddin Caddesi'ne kısa süreliğine giren İsrail askeri araçlarının geri çekildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskınından ibaretti. Bu araçlar, direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı doğrudan hedef aldı."

İsrail ise bölgeye sevk edilen takviye güçlerle birlikte "Gazze Şeridi'nde aşamalı olarak ilerlediklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin içinde geniş çaplı saldırı gerçekleştirdikleri, kara kuvvetlerinin tank ve zırhlı araçlarla ilerlediğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları açıklamalarına göre ise Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde yer alan tarım arazilerine giren İsrail güçleri ile çatışmalar yaşandı.