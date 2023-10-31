Uzmanlar açıkladı, ıspanak ısıltıldığı zaman zehre dönüşüyor

İnsan sağlığına sunduğu faydalarla vazgeçilmez bir besin olan ıspanak, kan pıhtılaşmasını önlüyor ve zengin lif içeriği sayesinde yüksek kalori alımına engel oluyor. Ancak ıspanağı ertesi gün yemek, zehirlenmeye sebep olabilir.

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Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeriyor.

Bu nedenle besin değeri de oldukça yüksek. Ispanağın yeşil yaprakları, içerdiği A vitaminiyle göz sağlığı için son derece yararlı oluşuyla da öne çıkıyor. Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürücüdür.

Bu nedenle kilo vermede etkisi büyüktür. Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu sebze, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar. Ispanak tüketimi sindirim sistemi sağlığını ve özellikle de mide sağlığını destekler.

İçerdiği beta karoten ve C vitamini sayesinde serbest radikallerin zarar verdiği kolon hücrelerini korumaya da yardımcı olur. Aşırı tüketildiğinde vücuttaki enzimleme oranını artırarak asitlenmeye neden olan ıspanak, zehirlenmeye yol açar. Bunun yanı sıra gaz sıkışmasına ve karın şişkinliğine de neden olabilir. Ayrıca bağırsakların fonksiyonunu hızlandırarak ishal yapma ihtimali de söz konusu.