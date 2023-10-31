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Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tarihi öne çekildi

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tarihi öne çekildi

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantı tarihlerini öne çekti.

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Beşiktaş Kulübü, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul tarihini erken bir tarihe çekti. Daha önce 10 Aralık’ta yapılacağı duyurulan seçimle ilgili yeni bir duyuru yapan siyah beyazlı kulüp, “Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Siyah beyazlılar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir. Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

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