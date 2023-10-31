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Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih

Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih

Green Card başvuru süreci devam ediyor. Süreçte sona yaklaşılırken henüz başvuruda bulunmayanlar merak içerisinde "2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Green Card başvuruları son tarih...

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Green Card başvuru süreci bitiyor. Henüz başvuruda bulunmamış ve başvuruda bulunacaklar merak içerisinde "2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen tarih başvuru süreci henüz başlamadan ilan edilmişti. Peki, 2023 Green Card başvuruları ne zaman bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

GREEN CARD başvurusu son tarih 7 Kasım

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından 4 Ekim Çarşamba günü başlatılan Green Card başvuruları 7 Kasım tarihinde sona erecek.

GREEN CARD başvurusu nasıl yapılır?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

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