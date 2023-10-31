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Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'da yapılacak restorasyonla ilgili bilgiler verdi. Ersoy, “15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak.” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini söyledi.

Ziyaret ve ibadet kalitesi artacak 

Ersoy, "Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılması sağlanacak.” dedi. 

Ersoy, "15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak.” ifadelerini kullandı. 

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