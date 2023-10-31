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Pes dedirten görüntü: 7 kişilik araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

Pes dedirten görüntü: 7 kişilik araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 7 kişilik ticari araç içinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 2 organizatör gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişilik 34 FGK plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörler E.G. ve A.Ş. gözaltına alındı. Araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler E.G. ve A.Ş’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 16 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

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