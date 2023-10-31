İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ateşkes çağrısı yapan siyasetçiyi görevden aldı

Ukrayna için Rusya'ya ateş çağrılarında bulunan İngiltere, Gazze için kulaklarını tıkadı. İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

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İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

Başbakan Sunak tarafından görevden alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

'Artık rahatça konuşabiliyorum'

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.

Ukrayna için ateşkes çağrısı yapılmıştı

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough'ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 2022'deki G20 zirvesinde Rusya'ya "Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun" diye seslenmiş ve Ukrayna için ateşkes çağrısında bulunmuştu.