BIST 7.734
DOLAR 28,28
EURO 30,05
ALTIN 1.815,54
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ateşkes çağrısı yapan siyasetçiyi görevden aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ateşkes çağrısı yapan siyasetçiyi görevden aldı

Ukrayna için Rusya'ya ateş çağrılarında bulunan İngiltere, Gazze için kulaklarını tıkadı. İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

Abone ol

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

Başbakan Sunak tarafından görevden alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

'Artık rahatça konuşabiliyorum'

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.

Ukrayna için ateşkes çağrısı yapılmıştı

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough'ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 2022'deki G20 zirvesinde Rusya'ya "Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun" diye seslenmiş ve Ukrayna için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandırana bakın
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandırana bakın
Ömer Çelik'ten İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına sert tepki
Ömer Çelik'ten İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına sert tepki
Almanya, İsrail'in zulmüne sessiz kalamadı 'Artık önlem alın'
Almanya, İsrail'in zulmüne sessiz kalamadı 'Artık önlem alın'
Almanya'da camilere nefret mektupları gönderildi
Almanya'da camilere nefret mektupları gönderildi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurduğunu duyurdu
Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti
Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti
Brent petrolün varil fiyatı 86,78 doları gördü
Brent petrolün varil fiyatı 86,78 doları gördü
Motorinden sonra benzine indirim geliyor! 31 Ekim 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Motorinden sonra benzine indirim geliyor! 31 Ekim 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi
Fetullah Gülen'in bilişim uzmanı Ünal Tatar yardım için İsrail'e gönderildi
Fetullah Gülen'in bilişim uzmanı Ünal Tatar yardım için İsrail'e gönderildi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki operasyonu
İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki operasyonu