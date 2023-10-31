Almanya'da camilere nefret mektupları gönderildi

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Bochum, Castrop-Rauxel ve Recklinghausen şehirlerindeki 3 camiye gönderilen paketlerde, Türkçe ve Almanca ırkçı tehdit ve hakaretlerin yanı sıra yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve dışkısı yer aldı.

Abone ol

Türk ve Müslüman nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gerçekleşen olaylarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı üç caminin hedef alındığı belirtildi.

Gelsenkirchen Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre Recklinghausen ve Castrop-Rauxel’deki iki caminin posta kutusuna kimliği belirsiz kişiler tarafından benzer içerikli nefret mektupları bırakıldığı, polisin olayla ilgili tanık arayışında olduğu bildirildi. Mektuplarla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DİTİB'ten "tahriklere kapılmayın" mesajı

Olayla ilgili bir açıklama yapan DİTİB ise Bochum, Castrop-Rauxel ve Recklinghausen şehirlerindeki üç camiye "mavi poşetler içerisinde yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve dışkısı bulunan paketler gönderildiğini" kaydetti.

Açıklamada, paketlerin 27 Ekim Cuma günü Castrop-Rauxel Mevlana, 28 Ekim Cumartesi günü Recklinghausen Merkez ve 30 Ekim Pazartesi günü Bochum Merkez Camisi'ne posta yoluyla gönderildiği ifade edildi.

DİTİB'in açıklamasında gönderilen paketlerin içinde Türkçe ve Almanca olarak; "Yanmış, lanetli Kuran, domuz eti, köpek dışkısı ve pislik! Lanetli Kur'an-ı Kerim ait olduğu yerde, pislikte!" şeklinde İslamofobik içerikli yazılar yer aldığı belirtildi.

Cami Dernek Başkanlarının, olaylarla ilgili polise bilgi verdiği ve gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedilirken, cemaate tahriklere kapılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.