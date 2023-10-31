Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti. 22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Arolat'ın durumu gece 04,30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında vefat etti.

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Şeref Oğuz duyurdu

Arolan'ın ölümünü, gazeteci Şeref Oğuz, "Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybettik. Nur içinde yat büyük usta..." ifadeleriyle duyurdu. Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara’da doğdu. Şair Ali Mümtaz Arolat’In oğludur. Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı.

Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 165'ten itibaren profesyonel olarak gazetecilik yaptı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı.