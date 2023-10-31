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Malatya'da ruhsatlı jeotermal saha ihale edilecek

Malatya'da ruhsatlı jeotermal saha ihale edilecek

 Malatya'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihale yapılacak.

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Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan, tahmini bedeli 323 bin 121 lira olan 2 bin 750 hektar büyüklüğündeki sahanın ihalesi "kapalı teklif usulü" ile yapılacak. İhale, 27 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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