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KYK yurdunda bir asansör felaketi daha

KYK yurdunda bir asansör felaketi daha

Aydın'da KYK yurdunda bir üniversite öğrencisinin asansör kazasında hayatını kaybetmesinin ardından korkunç bir olay daha meydana geldi. Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör 4. katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartılırken kısa bir süre sonra asansör zemin kata çakıldı.

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Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Acı olay hafızalardan silinmezken Ordu'nun Fatsa ilçesindeki KYK yurdunda da asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ZEMİN KATA ÇAKILDI

Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

TEDBİREN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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