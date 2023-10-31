Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde BTÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 4 bin 731 timle yapılan operasyonlarda terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün kış yapılanmasına karşı 28 ilde 61 bin 600 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu yapıldığını duyurdu.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK

2️⃣8️⃣ İLDE

4️⃣.7️⃣3️⃣1️⃣ TİMDEN OLUŞAN

6️⃣1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ JANDARMA İLE KAHRAMANLAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️

Teröristlerin İnlerini Bir Bir Başlarına Yıkıyoruz, Yıkmaya Da Devam Edeceğiz❗️

Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

❌Bu operasyonlarda;

📌11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.

📌37 kg PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)

📌12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)

📌27 adet piyade tüfeği,

📌1 adet keskin nişancı tüfeği,

📌12 adet tabanca,

📌17 adet av tüfeği

📌10.135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)

📌10 adet el bombası,

📌6 adet elektrikli fünye,

📌171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.🇹🇷

Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.