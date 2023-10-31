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2023 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu

2023 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu

Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi kazandı.

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France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

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