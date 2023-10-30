Çocuklarda sık görülen doğuştan kalp hastalıkları nelerdir?

Bazı çocuklarda genetik veya çevresel faktörler nedeniyle doğuştan kalp hastalıkları görülebiliyor. Bu hastalıklar gelişen tetkiklerle anne karnında da teşhis edilebiliyor.

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Bu hastalıklar çok çeşitli olmakla birlikte, büyük kısmını kalp odacıklarını ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıklar oluşturur. Siyanotik doğuştan kalp hastalıklarının içinde en sık fallot tetralojisi ile karşılaşılır. Morarma, bayılma ve gelişme geriliği görülen bu hastalarda şant genellikle kalbin sağından sol tarafına doğrudur ve akciğere giden kan akımı azalmıştır. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Ceyran, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında, çocuklarda görülen kalp hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler verdi.