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İsrail Gazze'de Türk-Filistin Hastanesi'ni bombaladı

İsrail Gazze'de Türk-Filistin Hastanesi'ni bombaladı

Abluka altındaki Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam eden İsrail, yine hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bombalanan Türk-Filistin Hastanesi'nin üçüncü katında hasar oluştu.

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Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler tepki çekse de İsrail, hastane ve camileri vurmaktan vazgeçmiyor.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 24. gününde yine bir hastaneyi vurdu.

Hastaneye bombalı saldırı

İsrail ordusu, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı üçüncü ve dördüncü katta hasara yol açtı.

Acı bilanço

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, öldürülenlerin sayısının 301 artarak 8 bin 306 olduğu belirtildi.

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