Beşiktaş - Gaziantep FK maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş 2-0 Gaziantep FK (CANLI SKOR)
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk
Gaziantep FK: Gaziantep FK’nın Beşiktaş maçı ilk 11’i: Nita, Morais, Pappy, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş, Riascos