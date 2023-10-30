AK Parti Filistin mitingini Cumhuriyet kutlamalarına gölge düşsün diye mi yaptı?

Gazeteci Hadi Özışık ve Nazlı Özışık, AK Parti'nin Büyük Filistin Mitingi'ni ve miting sonrası ortaya atılan iddiaları İnternethaber youtube kanalında değerlendirdi.

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İstanbul'da düzenlenen 'Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya net mesajlar vermişti. 'Gazze için kıyamdayız' ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail'in savaş suçlusu ilan edileceğini söylemişti.

Bilindiği gibi hemen bir gün sonra ise Cumhuriyet'in bir asrı devirmesinin yıl dönümüydü.

'Cumhuriyetin 100’üncü Yıldönümü 29 Ekim’i gölgeleyecek şekilde 28 Ekim günü Filistin Mitingi yapıldı' eleştirileri son günlerin en çok tartışılan konusu oldu.

Gazeteci Hadi Özışık ve Nazlı Özışık, işte bu konuyu internethaber youtube kanalında masaya yatırdı.