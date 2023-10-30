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PKK/KCK operasyonunda yakalanmışlardı! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!

PKK/KCK operasyonunda yakalanmışlardı! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün sözde gençlik yapılanmasında sorumlu olduğu değerlendirilen M.K. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen N.B, A.G. ve U.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, N.B. ve A.G. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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