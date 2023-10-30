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İtalya Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

İtalya Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerinin ardından Türkiye'nin tutumunu "şahsen anlamak" için yakında Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşa ilişkin İtalyan gazetesi La Stampa'ya açıklamalarda bulundu. Crosetto, İsrail ile Filistinli Hamas arasındaki savaşın uzun süreceğini ve kaçınılmaz olarak siviller açısından dramatik sonuçlar doğuracağını savundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Crosetto, "Avrupalılar yanılsamaya kapılmasın, savaş maalesef uzun sürecek... İsrail günlerdir söz verdiği şeyi yapıyor, operasyonlara devam edecekler. Bakalım siyasi sonuçları ne olacak?" dedi.

Crosetto, "Ne yazık ki, sivil sonuçların hatta dramatik sonuçların olduğu ve olacağı çok açık. İsrailliler çok yüksek bir insani ve medyatik bedel ödemek zorunda kalacakları gerçeğini hesaba kattılar" diye ekledi.

Crosetto, Hamas'ın hedefinin "İsrail'i ve tüm Yahudileri her ne şekilde olursa olsun tamamen yok etmek" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas hakkındaki sözlerini yorumlayan Crosetto, Türkiye'nin tutumunu "şahsen anlamak" için yakında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.

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