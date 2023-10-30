Cübbeli Ahmet Hoca'dan son dakika haberler! Allah'a şükür Hamas yeni esirler alıp Gazze'ye götürdü

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından "Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ederiz ki; Kassam Tugayları’nın hâlen İsrail’lilerin içinde adamları olduğu ve onlardan esirler alıp Gazze şeridine geçirdiklerine dair haberler alıyoruz." dedi Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudi yerleşim yerlerinde kanlı çatışmalar yaşandığını ve çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü de paylaştı.

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Cübbeli Ahmet hoca, sosyal medya hesabından, Hamas'ın askerikanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e yeni baskınlar yapıp, yine rehineler aldığını duyurdu. "Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ederiz ki; Kassam Tugayları’nın hâlen İsrail’lilerin içinde adamları olduğu ve onlardan esirler alıp Gazze şeridine geçirdiklerine dair haberler alıyoruz" diyen Cübbeli Hoca, İsrail-Hamas çatışmalarıyla Arapça haber kanallarından çeviri yapıp yeni bilgiler paylaştı:

Yahudi yerleşim yerlerine kanlı çatışma var

- Gazze’nin kuzeyindeki mevkilerde Yahûdî yerleşim yerlerinde şiddetli çatışmalar olduğu ve Yahûdî saflarında çok ölü ve yaralı bulunduğu beyân ediliyor ki bunlar Hamas’a bağlı el-Aksâ TV kanalında yayınlandı. Arapçasından tercüme ettiğim vechile; el-Cezîre kanalı raportörlerinden Ahmed Mansûr kendi kanalında meâlen şöyle demiştir:

Mücahitler birçok İsrail askerini katlettiler

- Kassam Tugayları Netenyahu ve ordusu tam bir gaflet içindeyken Gazze’nin kuzeyinde İsrail’e açılan kapısı İriz (Erez) mevkiinde bulunan İsrail’in tanklarına ve askerlerine yeni bir ders vermek için gündüzün ortasında saldırdılar. Mücahitler orada bulunan birçok İsrail askerini katlettiler birçoklarını da yaraladılar.

Tek derdimiz Yahudi’nin mağlup olması

- 23 gündür Gazze’nin her karışını bombalarla döven İsrail’in silahları burada onlara fayda vermedi, herkes elini Gazze’den çektiyse de Allâh-u Teâlâ nusretini çekmedi, bu savaş diğerlerinden farklı geçiyor. Müslümanlar yakînen inansınlar ki; Allah’ın yardımı onlarla beraberdir. Allâh-u Teâlâ, kafirlere müminlerin aleyhine asla bir yol bırakmayacak.”

- Bugün tek derdimiz Gazze ehlinin mansûr-u muzaffer olması ve Yahûdî’nin mağlûb-u makhûr olmasıdır, bunun dışındaki dertlerden ve sevinçlerden Allâh-u Teâlâ râzı olmaz!

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımı...