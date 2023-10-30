Antalya'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde, tefecilik suçu işlediği öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik'te şüpheli bir şahsın faizle para vererek, tefecilik suçunu işlediği belirledi.

Şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 78 adet tabanca mermisi, 8 adet senet ve 1 adet çek, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.