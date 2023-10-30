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Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ile aynı fikirdeyim

Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ile aynı fikirdeyim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na konuk olduğu programda ''Erdoğan'ın 'Hamas terör örgütü değil' sözleri ile aynı görüşte misiniz?'' sorusu yöneltildi. Davutoğlu ''Evet, aynı fikirdeyim'' yanıtını verdi.

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İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik ağır bir bombardıman uyguluyor. İsrail'in saldırılarında 8 binden fazla insan can verirken, abluka nedeniyle Gazze'de hayat durma noktasına geldi.

Bazı ülkeler bu vahşeti görmezden gelirken başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler de Gazze halkının yanında durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.

"Erdoğan'la aynı görüşteyim"

Konuk olduğu programda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na "Erdoğan'ın 'Hamas terör örgütü değil' sözleri ile aynı görüşte misiniz?" sorusu soruldu. Davutoğlu bu soruya "Evet, aynı görüşteyim" şeklinde yanıt verdi.

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