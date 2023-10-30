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İsrailli bakandan vatandaşlara 'silahlanma' çağrısı

İsrailli bakandan vatandaşlara 'silahlanma' çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bir Filistinli tarafından bıçaklandığı iddiasının ardından İsrail vatandaşlarına silahlanın çağrısında bulundu.

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin bir polise "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Kudüs’te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.

Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.

Saldırının ardından olay yerine gelen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'in ardından İsrailli binlerce sivili silahlandıran Ben-Gvir,"Bizim ihtiyacımız olan şey binlerce silah, benim odaklandığım şey insanları silahlandırmak. İsrail vatandaşlarına sesleniyorum: Silahlanın" dedi.

Olay yerine gelen Yahudi yerleşimcilerle, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

İsrail polisi tarafların arasına girdi, atlı polis birlikleri Filistinlileri güç kullanarak alandan uzaklaştırdı.

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