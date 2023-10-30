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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerini Ankara’da kabul etti." ifadesi kullanıldı.

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