BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Rahatsızlıkları devam eden 5 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig ekibinde Stefan Kuntz sesleri
Süper Lig ekibinde Stefan Kuntz sesleri
Kayseri'de yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı
Kayseri'de yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı
Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü
Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü
Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl hapis!
Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl hapis!
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz
Tansiyon hastalığında yaş düşmeye başladı!
Tansiyon hastalığında yaş düşmeye başladı!
Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümü için tarih verdi
Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümü için tarih verdi
4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı
4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı
Cildiniz en küçük bir çarpmada bile morarıyorsa dikkat!
Cildiniz en küçük bir çarpmada bile morarıyorsa dikkat!
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı
İsrail 12 bin kişi olan hastaneyi vurmakla tehdit etti! Gazze'ye kara operasyonları genişliyor....
İsrail 12 bin kişi olan hastaneyi vurmakla tehdit etti! Gazze'ye kara operasyonları genişliyor....
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı