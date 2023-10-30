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Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü

Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü

AKSARAY'da aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışanlara otomobil çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Niğde-Ankara otoyolunun 175. kilometresinde Ömer K. (58) idaresindeki aracın lastiği patladı. Aracını yolun sağ şeridine çeken sürücü, lastiğini değiştirmek için tamirci Emir Ç'den yardım istedi.

Bölgeye gelen tamirci ile sürücü, aracın lastiğini değiştirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada Neylan A. yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil, lastik değiştiren sürücü ve tamirciye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Ç. ile Ömer K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Neylan A. ise ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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