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Seviye kritik, susuz günler çok yakın! İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranını açıkladı

Seviye kritik, susuz günler çok yakın! İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranını açıkladı

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 18.88'e geriledi. Megakent sakinleri, tasarruflu olmazsa susuz günler artık çok yakında.

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Oldukça kurak geçen yaz aylarının ardından, sonbaharda da beklenen yağışların gelmemesi İstanbul'u bir kez kuraklıkla yüz yüze bıraktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki doluluk oranını açıklarken, su seviyesinin kritik eşiğin de altına gerilediği görüldü.  

İSKİ verilerine göre dün, yani 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yüzde 19.13 olan ortalama baraj doluluk oranı bugün daha da geriledi. 30 Ekim 2023 tarihi itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk yüzde 18.88 olarak ölçüldü.

İSKİ yetkilileri, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yinelerken tasarruf tedbirlerine uyulmaması durumunda su kesintilerinin başlamasının kaçınılmaz hale gelebileceği ifade edildi.

Hangi barajda ne kadar su kaldı?

ÖMERLİ BARAJI: Yüzde 40,57

DARLIK BARAJI: Yüzde 30

ISTRANCALAR BARAJI: Yüzde 23,93


ALİBEY BARAJI: Yüzde 20,2

ELMALI BARAJI: Yüzde 14,67

TERKOS BARAJI: Yüzde 8,62

KAZANDERE BARAJI: Yüzde 7,06

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: Yüzde 3,86

SAZLIDERE BARAJI: Yüzde 3,76

PABUÇDERE BARAJI: Yüzde 3,73

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