BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2022 KPSS puanu esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi
Külliye'de kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası dikkat çeken açıklama
Külliye'de kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası dikkat çeken açıklama
Mersin'de 6 yaşındaki Yağmur'un feci ölümü: Çığlık atarak yere yığıldı
Mersin'de 6 yaşındaki Yağmur'un feci ölümü: Çığlık atarak yere yığıldı
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"