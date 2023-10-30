Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2022 KPSS puanu esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak" ifadelerine yer verildi.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.