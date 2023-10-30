Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli

Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu'na göre, geçen yıl 35 bin 66’sı alan adı, 3 bin 196’sı haber, 2 bin 90’ı sosyal medya paylaşımı ve 184’ü sosyal medya hesabı olmak üzere en az 40 bin 536 URL için erişim engeli kararı verildi. Alan adı kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 12 bin 208 ile Adana yer alırken onu 5 bin 252 ile Denizli ve 4 bin 983 ile Elazığ il jandarma komutanlıkları takip etti.

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2022 yılında kaç alan adı, haber, sosyal medya paylaşımı ve sosyal medya hesabının erişime engellendiğini gösteren Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü raporu yayımlandı. Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan ve 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemini yansıtan rapora göre geçen yıl 35 bin 66’sı alan adı, 3 bin 196’sı haber, 2 bin 90’ı sosyal medya paylaşımı ve 184’ü sosyal medya hesabı olmak üzere en az 40 bin 536 URL için erişim engeli kararı verildi.

Haber kategorisinde sayı itibarıyla en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki iddialara değinilen haberler engellendi. Artı Gerçek'in aktardığına göre erişim engeli getirilen haberlere dair örneklere de yer verilen raporda internet özgürlüklerine ilişkin yasal düzenlemeler, rakamlara yansımayan erişim engelleri, sosyal medya platformlarının şeffaflık raporlarına göre Türkiye’de internet sansürünün ne boyutta olduğu ve uluslararası kurum/kuruluşların basın özgürlüğü raporlarına göre Türkiye’nin durumuna da yer verildi.

2022’de 35 bin 66 ile en fazla erişim engeli, alan adlarına uygulandı. Alan adı kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 12 bin 208 ile Adana İl Jandarma Komutanlığı yer alırken onu 5 bin 252 ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve 4 bin 983 ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı takip etti.

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından engellenen tüm URL’ler “yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler, terör” temalı yayım yaptıkları iddiasıyla engellendi. İlk yedi sıra İl Jandarma Komutanlıklarından oluşurken sekizinci sırada 866 URL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dokuzuncu sırada ise 852 URL ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yer aldı. TFF’nin engellediği alan adlarının korsan maç yayımı yapan sitelere, SPK’nın engellediği alan adlarının ise izinsiz foreks işlemi yapan sitelere ait olduğu tespit edildi.



'Haber' kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 404 URL ile Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği yer aldı. Onu 282 URL ile Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 252 URL ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği takip etti.

Haberlerin engellenme gerekçelerinde ise birinci sırada “kişilik hakları ihlali” yer aldı. 2022 yılında erişime engellenen 3 bin 196 haberin 3 bin 191’i “kişilik hakları ihlali”, 3’ü “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 2’si ise “zaman aşımı, haberin o tarihte ‘gerçeklik ve doğruluk’ kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı” gerekçesiyle engellendi.

Kişilik hakları ihlali nedeniyle engellenen haberlerde zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinde

Kişilik hakları ihlali nedeniyle engellenen haberlerin temel dağılımına bakıldığında, bin 770 haber ile en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini konu edinen haberlerin erişime engellendiği görüldü.