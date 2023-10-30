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Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı

Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı

İsrail kuşatmaya aldığı Gazze'de insani durumu kötüleştirecek eylemlerine son vermemeye devam ederken kentte su krizi devam ediyor. Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su deposunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Filistinlilerin suları yakıt ambargosu nedeniyle araçlarla değil eşek arabalarıyla taşıdığı görüldü.

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İsrail'in sistematik saldırıları altındaki Gazze'de işlenen savaş suçunda 24. güne girildi. Kuşatmaya aldığı Gazze'ye gece boyu bomba yağdıran İsrail'in son üç haftada öldürdüğü çocuk sayısı 2019’dan bu yana çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısını aşarak 3 bin 195’e ulaştı.
   
İsrail bölgedeki yakıt, su ve elektrik ambargosunun yanı sıra yardım TIR'larına koyduğu engellemelerle de insani durumu kötüleştirmeye devam ediyor.
   
İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte yaşanan su krizi şiddetlendi. Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su deposunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Filistinlilerin bölgedeki yakıt sıkıntısının da etkisiyle suları araçlarla değil eşek arabalarıyla götürdüğü görüldü.

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