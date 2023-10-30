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Siemens Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesi yüzde 60 arttı

Siemens Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesi yüzde 60 arttı

Siemens Türkiye, 2 yıl süren çalışmaların ardından Siemens Gebze Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrikası'nın üretim kapasitesini yüzde 60 artırdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Siemens Gebze Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrikası'nda lojistik faaliyetleri yüzde 70 azalırken, depo kapasitesi yüzde 32 genişletildi ve yüzde 30 da verimlilik artışı sağlandı.

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreni, Siemens AG Akıllı Altyapılar Grubu Elektrifikasyon ve Otomasyon Üst Yöneticisi (CEO) Stephan May, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Thomas Kolbinger, Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrika Genel Müdürü Veli Turgut katılımı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrika Genel Müdürü Turgut, projeyi 2 yıllık bir çalışma sonucunda fabrikada üretimi durdurmadan hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Siemens Gebze Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrikamızda süreç iyileştirmeleri, layout tasarımı ile herhangi bir metrekare artışı yapmadan yüzde 60 kapasite artırımı sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. yüzde 60 kapasite artırımı fabrikamızda ek istihdam da sağladı. Bu yatırım ve ek istihdam 167 yıldır bu topraklarda teknoloji üreten Siemens'in Türkiye'ye duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir. Projeyi devreye aldığımız süreç boyunca çalışma arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucunda hiçbir iş kazası yaşanmadı ayrıca üretimi de hiç durdurmadık.

Bu da ne kadar doğru süreçlerle ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da fabrikamızda üreteceğimiz teknolojilerle ve yeni yatırımlarımızla ülkemizin sürdürülebilir büyümesine, istihdamına ve kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Fabrikamızın sürdürülebilirlik hedefleri arasında 2030 yılına kadar kullandığımız enerjiyi yüzde 10 azaltma da yer alıyor. Ayrıca ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 10'unu ise kampüsümüz içerisinde yer alan güneş panellerinden sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarla hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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