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A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. hafta maçında yarın Çorum'da Lüksemburg ile karşılaşacak.

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Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, dört takımın mücadele ettiği 2. Grup'ta oynadığı ilk üç maçta sırasıyla Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti. Türkiye grupta 9 puanla zirvede yer alıyor.

Lüksemburg ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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