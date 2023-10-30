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ABD'de İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderecek mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderecek mi?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı. Harris, İran'a da çağrıda bulundu.

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CBS News'e konuşan Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti. Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" vurgulayarak "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

İran'a çağrı

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok." diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

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