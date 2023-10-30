BIST 7.765
DOLAR 28,25
EURO 29,84
ALTIN 1.811,55
HABER /  DÜNYA

İsrail’den gelen uçağa tepki! Pisti bastılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail’den gelen uçağa tepki! Pisti bastılar

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi,  Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Havaalanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu.


BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor
Foto Galeri Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hamas hayal kırıklığına uğradı: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk!
Hamas hayal kırıklığına uğradı: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk!
Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye edildi
İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye edildi
Piyasadaki yükselişin arkasındaki neden! Altın ve borsa için bomba tahmin
Piyasadaki yükselişin arkasındaki neden! Altın ve borsa için bomba tahmin
ABD'nin bir gemisi daha Doğu Akdeniz'e geliyor!
ABD'nin bir gemisi daha Doğu Akdeniz'e geliyor!
Motorine kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! 30 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Motorine kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! 30 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...
İsrail ordusu içinde 12 bin kişinin sığındığı hastaneyi tehdit etti! Hemen boşaltın
İsrail ordusu içinde 12 bin kişinin sığındığı hastaneyi tehdit etti! Hemen boşaltın
"Narkogüç" operasyonları devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 158 kişi kişi yakalandı
"Narkogüç" operasyonları devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 158 kişi kişi yakalandı
İlanda yeni dönem başlıyor artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giriyor
İlanda yeni dönem başlıyor artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giriyor
İsmail Kartal'dan hakeme tepki: Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım
İsmail Kartal'dan hakeme tepki: Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım
İsmail Kartal'dan hakeme tepki: Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım
İsmail Kartal'dan hakeme tepki: Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım
Devlet Demiryolları işçi alımı yapacak!
Devlet Demiryolları işçi alımı yapacak!