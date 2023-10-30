İsrail’den gelen uçağa tepki! Pisti bastılar

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Havaalanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu.





