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Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

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Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta için Türkiye'ye yönelik kötü bir haber verdi. Özellikle bazı illerimizde ikamet eden vatandaşlar bu habere hiç sevinmeyecek.

Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından bu haftada Türkiye'nin yağış grafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

Şen, Türkiye'de bu hafta boyunca yağış beklenmediğini belirterek İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki vatandaşlarımızı üzdü. 

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Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

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Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor

"Önümüzdeki 1 hafta yağış görünmüyor. İstanbul barajlarında doluluk yirminin altına düştü % 19.89. Avrupa yakasındaki barajlarda su kalmadı Anadolu yakasından (Melenden gelen) aktarılan suyla idare ediliyor. Anadoluda da durum bundan farksız." 

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