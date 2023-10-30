Orhan Şen Türkiye için kötü haberi verdi! Bu haftaya dikkat fena geliyor
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta için Türkiye'ye yönelik kötü bir haber verdi. Özellikle bazı illerimizde ikamet eden vatandaşlar bu habere hiç sevinmeyecek.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından bu haftada Türkiye'nin yağış grafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Şen, Türkiye'de bu hafta boyunca yağış beklenmediğini belirterek İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki vatandaşlarımızı üzdü.
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Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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"Önümüzdeki 1 hafta yağış görünmüyor. İstanbul barajlarında doluluk yirminin altına düştü % 19.89. Avrupa yakasındaki barajlarda su kalmadı Anadolu yakasından (Melenden gelen) aktarılan suyla idare ediliyor. Anadoluda da durum bundan farksız."
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