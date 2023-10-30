Motorine kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! 30 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle 40 lirayı aşan motorine bu kez indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 31 Ekim 2023 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere 1,57 liralık indirim yapılacak, Benzin fiyatında herhangi bir indirim yok. İşte 30 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Abone ol

İsrail'in Gazze'yi işgalinin bölgesel bir tepkiye yol açmamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü düştü. Ancak yatırımcılar, çatışmanın Orta Doğu'ya yayılabileceği korkusuyla daha fazla dalgalanmaya hazırlanıyor. İsrail'in Hamas'a karşı kara saldırısına başlamasının ardından Cuma günü yüzde 2,9 artışla 90,48 dolara yükselen brent petrol fiyatı yüzde 1‘in üzerinde geri çekilerek 88 dolar sınırına geldi.

Motorine 1.57 lira indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş, geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolunu açtı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor. Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar?

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

30 Ekim 2023 Pazartesi güncel fiyatlar...

İSTANBUL

Benzin: 35,07 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 35,68 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 35,78 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL