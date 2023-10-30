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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu! Hesaplara yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu! Hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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