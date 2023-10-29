30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise bayram tatili var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler, öğretmenler ve veliler, ertesi gün olan 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyordu. Peki İlkokul, ortaokul, liseler için Cumhuriyet Bayram tatili var mı, 30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

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30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 30 Ekim Pazartesi gününün okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyorlardı. Peki, İlkokullar, ortaokullar ve liseler için Cumhuriyet Bayramı tatili olacak mı? 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?

Erdoğan X (Twitter) hesabından duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.