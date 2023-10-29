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Ankaragücü sahasında Samsunspor'u devirdi

Ankaragücü sahasında Samsunspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırladı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri mücadeleyi 2-0 kazandı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 71. dakikada Efkan Bekiroğlu açtı. Ev sahibi ekipte farkı 2'ye çıkaran golü ise 75. dakikada Ali Sowe kaydetti. Ankara ekibi aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı.

Samsunspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

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