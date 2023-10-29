BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

ABD'den Türkiye'ye 100. yıl mesajı

ABD'den Türkiye'ye 100. yıl mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yazılı bir açıklama ile kutladı. Blinken, açıklamasında, "Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi. Blinken, “Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz” dedi.

YÜZYILLIK DOSTLUK VE İTTİFAKI DAHA SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı. Blinken, “Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi. Blinken, “Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı. Blinken, “Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi
Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne özel müthiş gösteri
Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne özel müthiş gösteri
Fenerbahçe Pendikspor engelini farklı geçti.
Fenerbahçe Pendikspor engelini farklı geçti.
Sağanak yağmur Türkiye'yi etkisi altına alacak
Sağanak yağmur Türkiye'yi etkisi altına alacak
Dolar 7 lira birden düşecek! Dünyaca ünlü ekonomistten şok tahmin! Mehmet Şimşek'in o sözleri...
Dolar 7 lira birden düşecek! Dünyaca ünlü ekonomistten şok tahmin! Mehmet Şimşek'in o sözleri...
Trabzonspor, Karagümrük engeline takıldı
Trabzonspor, Karagümrük engeline takıldı
Fenerbahçe'li Cengiz Ünder, arkadaşlarına 'Nutuk' hediye etti!
Fenerbahçe'li Cengiz Ünder, arkadaşlarına 'Nutuk' hediye etti!
İsrail açıkladı, katliamda yeni bir aşama başladı! 'O hastaneyi hemen boşaltın bombalayacağız
İsrail açıkladı, katliamda yeni bir aşama başladı! 'O hastaneyi hemen boşaltın bombalayacağız
LÖSEV, Cumhuriyet'in 100. yaşını coşkuyla kutladı
LÖSEV, Cumhuriyet'in 100. yaşını coşkuyla kutladı
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçiden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçiden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi
Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'ye gidiyor
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'ye gidiyor