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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’nde 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrını yaşıyor."

Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, son devletimizdir. İnsanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Kurduğumuz 16 devletimiz Cumhuriyetimizin öncüsüdür."

Geçmişten sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün 100. yılı idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz bizim için ilham kaynağıdır. Cumhuriyet binlerce vatan evladının canı kanı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Milletimiz istiklaline ve istikbaline kast edenlere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış, ardından 1923 tarihinde Cumhuriyet'i kurmuştur.

Filistin ve Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz Filistin mitingi bunun bir parçasıydı. Biz dün sadece Filistin ile dayanışmamızı göstermekle kalmadık, gönül coğrafyamızdaki istiklalimizi koruma kararlığımızı gösterdik. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz.

Bu yıl sonunda 86 milyonu aşacağız, 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

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