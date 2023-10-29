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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçiden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçiden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, kişisel X hesabından Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili paylaştığı mesajda "İslamcı diktatörden kurtulun" ifadelerini kullandı.

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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili bir X mesajı paylaştı.

Tebrikler Türkiye" ifadesiyle başlayan mesajda Wilders;

"İslamcı diktatörden kurtulun" dedi ve mesajın devamında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi sadece İslamcı diktatörden kurtulun ve Atatürk'ün mirasıyla gurur duyan, gerçek bir laik devlete odaklanacak, kadınların güvenliğine ve haklarına yatırım yapacak ve Arapların Türkiye'ye kitlesel göçünü durduracak bir lider seçin" Geert Wilders, 2018'de insanları Hz. Muhammed karikatürlerini göndermeye çağıran bir yarışma düzenlemişti.

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