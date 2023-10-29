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İsrail Gazze’de sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü vurdu

İsrail Gazze’de sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü vurdu

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde sivilleri taşıyan bir yolcu otobüsünün vurulduğu bildirildi.

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İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı kanlı saldırıları devam ederken, Gazze’nin güneyinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 10. Cadde'de sivilleri taşıyan bir otobüsü bombaladığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, bin 863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, bin 900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

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