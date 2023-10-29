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2 yılda öğrendi, ailesi makinist olmasını istemiyordu

2 yılda öğrendi, ailesi makinist olmasını istemiyordu

Güler Baran, Vanlı bir ailenin doğma büyüme İstanbullu olan iki kız çocuğundan biri. Babasının küçükken aldığı oyuncak trenle kaderini çizen Güler, Marmaray'la başladığı makinistlik serüvenini 6 yıldır sürdürüyor ve işiyle adeta aşk yaşıyor. Kendisi gibi makinist olmak isteyen hemcinslerine ilham olmayı hedefleyen Güler, 'bir kadın olarak koca koca trenleri nasıl sürdüğünü' anlattı.

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100 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü Marmaray Projesi’nde kadın istihdamına da yer verildiğini öğrendiği an burada olması gerektiğine inanan ve başvuruda bulunan Güler Baran (40), çocukluğa dair anıların ya da bir oyuncağın insanlarda izler bıraktığını söylüyor.

"Babam bana oyuncak tren almıştı. Dumanı tüte tüte raylar üzerinde giden bu oyuncakla kim bilir belki de böyle bir mesleğe yöneldim. Mesleğime adeta âşığım, çok seviyorum. Şuna da inanıyorum; aileler çocuklarına oyuncak alırken iyi belirlemeli, iyi düşünmeli. O oyuncaklar çocukların dünyasında çok önemli, geleceğini şekillendirebiliyor” şeklinde konuştu.

Makinistlik mesleği uzun bir süreç gerektiriyor

KPSS ile belirlenen adaylar, ilk olarak 960 saat teorik ve uygulamalı mesleki yeterlilik eğitimlerini ve sınavlarını başarılı şekilde tamamladıklarında makinist ehliyeti almaya hak kazanıyorlar.

Ancak bu ehliyet, tren kullanmaları için yeterli olmuyor. Bundan sonraki süreçte kullanacakları lokomotif tipine ve tren kullanacakları demir yolu güzergahına uygun bröve almaları gerekiyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlama sonrasında yardımcı makinist olabiliyorsunuz. Yine aldığınız bröve size her treni kullanma izni vermiyor. Her trenin özelliğine göre eğitimlerinizi başarıyla tamamlamanız ve bröve almanız gerekiyor.

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