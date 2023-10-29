BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de FETÖ operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı!

İzmir'de FETÖ operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 77 ilde düzenlenen "Kıskaç" operasyonları kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Diğer 56 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı verdiği 93 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğer 84 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı!
Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı!
Meral Akşener, partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız
Meral Akşener, partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız
Uyuz vakaları Türkiye'de arttı, kaşıntı gece saatleri başlıyor
Uyuz vakaları Türkiye'de arttı, kaşıntı gece saatleri başlıyor
Türkiye teklif etti, 3 ülke güçlerini birleştiriyor
Türkiye teklif etti, 3 ülke güçlerini birleştiriyor
Abdullah Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı
Abdullah Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı
İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı
İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı
Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir
Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir
Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek
Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması
28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı
28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı
İncirlik'te İsrail gerginliği! Gaziantep'ten gelip üsse girmeye çalıştılar!
İncirlik'te İsrail gerginliği! Gaziantep'ten gelip üsse girmeye çalıştılar!
Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir
Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir