BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Abone ol

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir'in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan "9 Eylül" şehir hatları vapuruna daldı.

Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sevgi ve barış içerisinde yaşayalım

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim'de su altında farklı bir noktada kutlama yaptıklarını, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu yılki kutlamayı "9 Eylül" batığında düzenlediklerini söyledi. Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.

Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir
Uzmanlara göre Ripple XRP 6 doları aşabilir
Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek
Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten adaylık açıklaması
28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı
28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı
İncirlik'te İsrail gerginliği! Gaziantep'ten gelip üsse girmeye çalıştılar!
İncirlik'te İsrail gerginliği! Gaziantep'ten gelip üsse girmeye çalıştılar!
Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir
Yanlış ayakkabı çocuğun ayak sağlığını bozabilir
Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi
Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi
2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı yapıldı
2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı yapıldı
Koronavirüs salgını DSÖ'yü tartışmaya açtı
Koronavirüs salgını DSÖ'yü tartışmaya açtı
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 gönüllüyle kıyı temizliği yaptılar
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 gönüllüyle kıyı temizliği yaptılar
TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
İsrail tankları sınırı geçip Gazze'ye girdi!
İsrail tankları sınırı geçip Gazze'ye girdi!